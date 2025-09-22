living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تحذير صيني شديد اللهجة لبرلماني إسرائيلي.. ماذا حدث؟

22
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت السفارة الصينية في إسرائيل، الأحد، تحذيرا شديد اللهجة لعضو الكنيست بوعاز توبوروفسكي، بعد أن ترأس وفدا برلمانيا إسرائيليا زار تايوان الأسبوع الماضي، مؤكدة في بيان أنه "إذا لم يتوقف عند حافة الهاوية، فسيسقط ويتحطم إلى أشلاء".

واتهم البيان توبوروفسكي (من حزب هناك مستقبل)، بأنه "ينتهك مرارا" سياسة إسرائيل تجاه الصين الواحدة، ووصفه بأنه "مثير للمشاكل" في العلاقات الثنائية، محذرا من "ألا يتوهم أنه يستطيع الإضرار بالمصالح الجوهرية للصين من دون أن يدفع الثمن".

توبوروفسكي، الذي يترأس "مجموعة الصداقة البرلمانية بين إسرائيل وتايوان"، زار تايبيه عاصمة الأخيرة برفقة أعضاء الكنيست ميخال شير سيغمان، وديبي بيطون، وإيلي دلال، وياعيل رون بن موشيه، وشالوم دانينو.

والتقي الوفد الإسرائيلي الرئيس التايواني لاي تشينغ ته في 16 سبتمبر، وقدم إعلانا مشتركا وقعه 72 عضو كنيست يدعو إلى دمج تايوان في المنتديات الدولية، وأشارت الرئاسة التايوانية إلى أن عدد الموقعين يشكل أغلبية في الكنيست.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية في يوليو الماضي، فإن أكثر من 70 نائبا إسرائيليا دعموا مشاركة تايوان في الهيئات الدولية، وهي مبادرة قادها توبوروفسكي مع عضو الكنيست أوهاد طال، وجدد الإعلان الإشارة إلى دعم تايوان لإسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر، مؤكدا أن خبرة تايبيه يمكن أن تفيد المؤسسات الدولية.

وجاء رد بكين ليكرر موقفها المبدئي بأن "لا وجود إلا لصين واحدة"، مستشهدا ببيان التواصل المشترك بين الصين وإسرائيل عام 1992، الذي ينص على أن "إسرائيل تعترف بجمهورية الصين الشعبية حكومة شرعية وحيدة للصين، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين".

ويسجل اعتراف إسرائيل بهذا الموقف في نص البيان المشترك.

ورغم أن إسرائيل تعترف ببكين ولا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، فقد استمرت مجموعات الصداقة البرلمانية وزيارات النواب في السنوات الأخيرة.

وشملت زيارة توبوروفسكي الأخيرة تقديم شكر علني لتايوان على "مساعدتها للمجتمعات الإسرائيلية، وتعاونها في مجال التكنولوجيا"، وفقا لبيان الرئاسة التايوانية.

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout