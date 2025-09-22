عواصف مغناطيسية ستضرب الأرض اليوم… وتحذيرات عاجلة!

A + A -

حذّر مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية اليوم الاثنين.

وأشار بيان صادر عن المعهد إلى أن "هناك احتمال لأن يكون المجال المغناطيسي للأرض مضطربا اليوم الاثنين. نشاط التوهجات الشمسية يتزايد ببطء، ومن المحتمل أن تؤثر هذه التوهجات على الأرض وتسبب عواصف مغناطيسية".



وأشار المعهد إلى أن خبراء الفلك رصدوا نشاطا متزايدا للتوهجات الشمسية منذ 20 أيلول الجاري، وأن هذا النشاط يتصاعد تدريجيا، ما يزيد من احتمال تأثر الأرض بموجة من العواصف المغناطيسية خلال الأيام القادمة.

من جهته أشار معهد الجيوفيزياء التطبيقة في موسكو إلى أن احتمال تأثر الأرض بعواصف مغناطيسية اليوم الاثنين يبلغ 51%، ونوه العلماء في المعهد إلى أن شدة الاضطرابات في المجال المغناطيسي للأرض كانت صباح اليوم عند المستوى " G1 ".



تتشكل العواصف المغناطيسية على الأرض نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وتتسبب في خلل أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات. كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات والملاحة.

وتُقسّم شدة العواصف إلى خمس درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميزها من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).