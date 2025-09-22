مساعد لترمب يقبل رشوة بـ50 ألف دولار

A + A -

قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز»، اليوم الأحد، إن توم هومان، قيصر الحدود الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قبل رشوة 50 ألف دولار من عميل سري تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، العام الماضي، في تحقيق كانت تجريه وزارة العدل الأميركية وأغلقته منذ ذلك الحين.

وذكر المصدران اللذان، رفضا الكشف عن هويتهما، لتتسنى لهما مناقشة التحقيقات غير العلنية أن هومان وعد في المخطط المزعوم بعقود حكومية متعلقة بالهجرة عندما انضم إلى إدارة ترمب مقابل المال.

وقال أحد المصدرين إن مدير الـ«إف بي آي» كاش باتيل أمر بإغلاق التحقيق خلال الصيف. ولم يتسن الوصول إلى هومان للتعليق.

وقال باتيل وتود بلانش نائب وزير العدل في بيان اليوم: «نشأت هذه القضية في ظل الإدارة السابقة وخضعت لمراجعة كاملة من قبل عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي والمدعين العامين في وزارة العدل. ولم يعثروا على أي دليل موثوق على ارتكاب أي مخالفات جنائية».

وجاء في البيان: «يجب أن تظل موارد الوزارة مركزة على التهديدات الحقيقية للشعب الأميركي، وليس على التحقيقات التي لا أساس لها من الصحة. ونتيجة لذلك، أُغلق التحقيق».

وأبلغ أحد المصدرين الوكالة بأن التحقيق مع هومان بدأ في أغسطس (آب) 2024 تقريباً قرب نهاية إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وانبثق عن تحقيق منفصل يتعلق بالأمن القومي.

وقال المصدران إن الخاضع للاستجواب في ذلك التحقيق المنفصل ذكر هومان مراراً، زاعماً أنه كان يتلقى الرشى مقابل عقود حكومية مستقبلية.

وذكر المصدران أن عملية خداع سرية أعدت بإحكام، لتفضي إلى القبض على هومان وهو يقبل رشوة 50 ألف دولار في حقيبة من سلسلة مطاعم «كافا». وسجلت السلطات وقائع هذه العملية.

ويشرف هومان على حملة إدارة ترمب للترحيل الجماعي للموجودين في الولايات المتحدة دون سند من القانون. وقال البيت الأبيض إنه لم يشارك في منح أي عقود.