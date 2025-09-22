منفتح على محادثات مع أميركا.. كيم: لدي ذكريات جميلة عن ترامب

A + A -

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إنه يحتفظ بذكريات جميلة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أعرب عن انفتاحه على محادثات مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون الذي التقى بدونالد ترامب 3 مرات في السابق، قال "ما زلت احتفظ شخصيا بذكريات جميلة عن الرئيس الاميركي الحالي".

وأشار الزعيم الكوري الشمالي إلى أنه منفتح على إجراء محادثات مع الولايات المتحدة في المستقبل إذا تخلت واشنطن عن مطلبها بأن تنزع بلاده سلاحها النووي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم، خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، قوله "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها الواهم بنزع السلاح النووي، ورغبت بناء على إدراكها للواقع في التعايش السلمي معنا، فلا يوجد سبب يمنعنا من تحقيق ذلك".

وأضاف كيم أن بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطيرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مسألة وجود.

وتابع أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسول للحوار، واصفا إياها بأنها غير صادقة لأن هدفهما الأساسي المتمثل في إضعاف كوريا الشمالية وتدمير نظامها لم يتغير.

وأشار إلى أن اقتراح كوريا الجنوبية بإنهاء البرامج النووية لكوريا الشمالية على مراحل دليل على ذلك.

وقال كيم "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".

وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي، متطرقًا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبداً، مؤكدًا أن الشمال لن يسعى أبدًا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.