الشرق الأوسط السعودية: الدولة الفلسطينية تحصد اعترافات تاريخية

الشرق الأوسط السعودية: نيويورك: علي بردى رام الله: كفاح زبون-

حصدت الدولة الفلسطينية المأمولة اعترافات تاريخية، أمس، جاء أبرزها من بريطانيا التي ضلعت بدور مثير للجدل في نشأة إسرائيل قبل نحو ثمانين عاماً.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، في تحوّل جذري في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، وجاء ذلك بشكل متزامن تقريباً مع كندا وأستراليا اللتين اتخذتا القرار نفسه.

وتأتي الاعترافات الغربية «الأحدث»، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى المؤتمر المرتقب حول «حل الدولتين» برئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، والذي يُعقد في القاعة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين).

ويُنتظر أن تُلقى في المؤتمر كلمتان رئيسيتان للسعودية وفرنسا، على أن تعقبهما كلمات لممثلي الدول التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين، والدول الأخرى التي تعتزم القيام بذلك.

ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، باعتراف كل من بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين، معتبراً ذلك «خطوة على طريق السلام العادل والدائم».

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه «سيقاتل ضد الدعوات لإقامة الدولة الفلسطينية»، زاعماً أن إقامتها تمثل «تهديداً وجودياً» لإسرائيل. وأفاد نتنياهو بأنه سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق يوم غد (الثلاثاء)، وقال إنه سيلتقي بعدها بالرئيس الأميركي دونالد ترمب.

في غضون ذلك، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً من نظيره الأميركي ماركو روبيو، أمس، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة حيالها.