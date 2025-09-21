living cost indicators
"مهمة عاجلة"... ترامب يوجّه إنذارًا لأوروبا عبر الناتو!

21
SEPTEMBER
2025
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن سفير بلاده لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ماثيو ويتاكر سيقود تحرّكًا مكثفًا للضغط على الحلفاء الأوروبيين من أجل وقف شراء النفط من روسيا، واصفًا استمرار هذه الخطوة بـ"غير المقبولة".

وخلال مشاركته في حفل عشاء نظمه مركز ACI للأبحاث في ولاية فرجينيا، مساء السبت، قال ترامب مخاطبًا ويتاكر: "الأوروبيون يشترون النفط من روسيا. هذا أمر لا ينبغي أن يحدث... ماثيو، عليهم التوقف عن شراء النفط. هل ستتحدث معهم؟ من فضلك تحدث معهم".

وشدد ترامب على أن إدارته تتخذ خطوات لزيادة إنتاج النفط الأميركي وخفض تكلفته، معتبرًا أن "انخفاضًا طفيفًا إضافيًا" في الأسعار كفيل بأن يقود إلى "نهاية تلقائية" للنزاع في أوكرانيا. وأعرب عن ثقته باستمرار "علاقته الجيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم الخلافات القائمة.

وفي سياق متصل، جدّد ترامب تهديده بفرض عقوبات صارمة على روسيا إذا التزمت جميع دول الناتو بوقف شراء موارد الطاقة منها، معتبرًا أن استمرار بعض الحلفاء في الاستيراد "أضعف الموقف التفاوضي للحلف".

كما دعا ترامب دول الناتو إلى فرض رسوم جمركية ضخمة على الواردات الصينية بنسبة تتراوح بين 50% و100%، معتبرًا أن هذه الخطوة ستُسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية، على أن يتم رفعها بعد التوصل إلى حل سلمي.

في المقابل، حذّرت الصين على لسان المتحدث باسم خارجيتها لين جيان من أنها ستتخذ "إجراءات انتقامية حاسمة" إذا حاولت دول الناتو، تحت ضغط أميركي، فرض رسوم جمركية على بكين بذريعة مشترياتها من النفط الروسي.

روسيا اليوم
