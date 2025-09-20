living cost indicators
الاستخبارات العراقية أنقذت أحمد الشرع من محاولة اغتيال

20
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ايلاف - لارا سليم -

أفادت تقارير الجمعة، بأن المخابرات العراقية حذرت السلطات السورية قبل نحو 6 أشهر من مؤامرة لاغتيال الرئيس السوري للمرحلة الإنتقالية أحمد الشرع من قبل أعضاء سابقين في هيئة تحرير الشام الجهادية المتمردة لا يشعرون بالرضا عن توجهات الشرع بعد توليه مقاليد رئاسة البلاد.

وذكرت صحيفة النهار اللبنانية نقلا عن مصدر أمني عراقي كبير أن سوريا تمكنت بفضل الاستخبارات العراقية من إحباط مخطط الاغتيال وحملة تفجيرات متزامنة خططت لها جماعات متطرفة بهدف إشعال العنف الطائفي.

وعندما سُئل المصدر عن من يقف وراء هذه الجهود، قال إنها "مقاتلون سابقون في هيئة تحرير الشام انشقوا عنها بسبب عدم رضاهم عن الشرع، والطريق الذي سلكه في رئاسة سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).

ونقلت صحيفة النهار عن مصادر أمنية عراقية قولها إن العديد من مقاتلي هيئة تحرير الشام السابقين، وخاصة من الجنسية العراقية أو السورية، انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية منذ اندماج الجماعة المتمردة في الجيش السوري في وقت سابق من هذا العام. ولم يتضح على الفور أين كان من المقرر تنفيذ خطة اغتيال الشرع.

وقال مصدر سياسي عراقي إن سوريا أحبطت محاولة اغتيال الشرع في القصر الرئاسي بدمشق قبل نحو 6 أشهر أيضا، وفق النهار، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تلك هي نفس خطة الاغتيال التي كشف عنها المصدر الأمني الرفيع.

في هذه الأثناء، نفت مصادر عراقية نقلتها الصحيفة وجود مخطط من قبل جماعات مسلحة موالية لإيران، بما في ذلك ميليشيات عراقية في حزب الله اللبناني، لاغتيال الشرع في مدينة النجف وسط العراق.

وبحسب النهار فإن التعاون العراقي السوري لمنع اغتيال الشرع له أهميته نظراً للريبة الموجودة لدى كل بلد تجاه الآخر. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات العراقية أصدرت مذكرة اعتقال بحق الشرع بتهمة ارتكاب جرائم ضد العراقيين عندما كان يقاتل القوات الأميركية في البلاد ضمن تنظيم القاعدة.

في هذه الأثناء، قالت الصحيفة إن الرأي العام السوري يميل سلبا تجاه العراق بسبب الدور الذي لعبته بعض الميليشيات العراقية في تعزيز حكم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت 14 عاما.

وقالت النهار إن الشرع التقى مسؤولين عراقيين كبار في مناسبات عدة، لكنها أشارت إلى أنه امتنع عن الحضور إلى العراق لحضور القمة العربية في مايو (أيار الماضي) وسط تظاهرات عراقية ضد حضوره المؤتمر.

ايلاف
{{article.title}}
