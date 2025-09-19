الرئاسة الفرنسية تحذر: ضمّ إسرائيل الضفة الغربية خط أحمر واضح

A + A -

حذّرت الرئاسة الفرنسية الجمعة من أن ضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لوّح به مسؤولون إسرائيليون في الآونة الأخيرة ردا على عزم أطراف غربية بينها باريس الاعتراف بدولة فلسطين، هو "خط أحمر واضح"، على ما اوردت "وكالة الصافة الفرنسية".

وأكد مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون أن "عشر دول قررت... الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قرابة الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك الاثنين (19,00 ت غ)، خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو "وفق آخر المعطيات المتوافرة في حوزتنا"، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.

وأثار اعتزام فرنسا وغيرها الاعتراف بدولة فلسطينية في ظل الحرب وتدهور الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، تنديدا شديدا من قبل إسرائيل التي ترى في هذه الخطوة "مكافأة" لحماس على الهجوم الذي شنّته على الدولة العبرية في تشرين الأول 2023.

ولوّح مسؤولون إسرائيليون بضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967، ردا على الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعقيبا على الخطوات الاسرائيلية المحتملة، أكد المسؤول في الإليزيه أن "أجندتنا إيجابية. هي ليست أجندة ردود وردود مضادة. نحن نبذل جهدا للسلام"، لكن "ضم الضفة الغربية هو خط أحمر واضح" بالنسبة الى فرنسا.

أضاف "هذا سيكون بطبيعة الحال أسوأ انتهاك ممكن لقرارات الأمم المتحدة". وتابع "الأهم هو اتخاذ كل الاجراءات الممكنة اليوم للحفاظ على حل الدولتين. بطبيعة الحال، ضمّ الضفة الغربية سيكون إحدى الخطوات التي تهدد ذلك بأكبر قدر".

وفي منشور على منصة اكس مساء الجمعة، أعلن ماكرون انه تشاور هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليكرر له عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، لافتا الى أنها خطوة "تندرج ضمن خطة سلام كاملة للمنطقة، غايتها استجابة تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين نحو الأمن والسلام".

واضاف ماكرون "ذكرت بما نطالب به السلطة الفلسطينية، وأبلغني الرئيس عباس مجددا عزمه على تنفيذ الاصلاحات الضرورية لتجديد الحكم الفلسطيني وخوض تحديات استقرار الدولة الفلسطينية المقبلة. ستستمر فرنسا في مواكبة السلطات الفلسطينية على هذا المسار. سنسهر على الوفاء بالتزاماتنا من أجل الأمن والاستقرار للمنطقة باسرها".