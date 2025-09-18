جيش العدو الإسرائيلي يكشف عن هوية وصور قتلاه!

A + A -

أعلن جيش العدو الإسرائيلي عن مقتل أربعة جنود، بينهم قائد سرية، وإصابة ثلاثة آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة عسكرية على جانب الطريق في حي الجنينة برفح جنوبي قطاع غزة صباح الخميس. وأوضح أن القتلى هم قائد سرية وثلاثة طلاب عسكريين تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاماً. ووفق التحقيقات الأولية، وقع الانفجار أثناء عملية تمشيط، حيث كانت جرافة مدرعة تفتح الطريق أمام مركبتين عسكريتين، وعند تحرك إحدى المركبتين إلى جانب الطريق انفجرت العبوة، ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

وأشار البيان إلى أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد نوع المتفجرات المستخدمة وآلية تفجيرها وتوقيت زرعها.