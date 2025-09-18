وأضافت هيئة الطيران: "كشف تدخل إدارة الإطفاء في المطار عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".

وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".

ورغم أن نتيجة اختبار الكحول الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".