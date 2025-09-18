ماكرون في ورطة القرن: إثبات جنس زوجته أمام القضاء!

A + A -

يتجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت إلى تقديم أدلة علمية ومصوّرة أمام محكمة أميركية، في إطار دعوى تشهير رفعاها ضد المؤثرة الأميركية كانداس أوينز، التي زعمت أن السيدة الأولى وُلدت ذكراً.

ووفق محامي العائلة توم كلير، ستتضمن الوثائق المقدمة "شهادة خبيرة ذات طبيعة علمية" تؤكد بطلان هذه الادعاءات بشكل قاطع، إلى جانب صور ووثائق تظهر بريجيت ماكرون أثناء حملها ورعايتها لأطفالها. واعتبر كلير أن هذه المزاعم "مزعجة للغاية وتشكل إلهاءً للرئيس الفرنسي عن مهامه"، مؤكداً أن بريجيت "مصممة على المضي قدماً في الإجراءات القانونية لتوضيح الحقيقة".

وأشار المحامي إلى أن السيدة الأولى الفرنسية ستخضع لهذه الإجراءات علناً رغم الانزعاج المصاحب لذلك، في خطوة تهدف إلى إغلاق الباب أمام أي جدل بشأن هويتها.

وكانت أوينز، المعلقة السابقة في منصة ديلي واير المحافظة والتي تحظى بملايين المتابعين، قد روجت لهذه المزاعم مراراً، ما اعتبرته أوساط فرنسية محاولة لتقويض سمعة ماكرون وزوجته.

وسبق لعائلة ماكرون أن ربحت قضية تشهير في فرنسا عام 2024 ضد روي وري، لكن الحكم نُقض في الاستئناف عام 2025 على أساس "حرية التعبير" لا على أساس صحة الادعاءات، وهو قرار ما زال محل استئناف من العائلة.

وفي تموز الماضي، رفع الزوجان دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أوينز، بتهمة "تجاهل جميع الأدلة الموثوقة التي تدحض مزاعمها".