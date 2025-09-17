هل حذّرت برلين مواطنيها من السفر إلى طهران؟

A + A -

ردّت السفارة الألمانية في إيران على الأنباء الأخيرة بشأن مغادرة مواطنيها الأراضي الإيرانية وعدم السفر إليها.

وأشارت السفارة الألمانية عبر منصة «إنستغرام»، إلى تقارير بعض وسائل الإعلام بشأن تحذير السفر الجديد الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن سفر مواطنيها إلى إيران، وادعاء تأكيد الحكومة الألمانية على ضرورة مغادرة المواطنين الألمان إيران في أقرب وقت ممكن.

وأكدت في بيانها أنه «لم يتغير مستوى نصائح السفر المتعلقة بإيران منذ عام 2022، وكان آخر تحديث في 28 آب»، كما حثّت رعاياها في إيران على ضرورة «الرجوع مباشرةً إلى نصائح السفر على موقعنا الإلكتروني للحصول على معلومات موثوقة».