هكذا تسافر مروحيات الرئيس الأميركي عبر القارات

A + A -

يصطحب رؤساء أميركا مروحيتهم الرئاسية معهم عند السفر إلى الخارج.

لكن هل تساءلت يوماً كيف يتم ذلك؟

"مارين وان"

تُنقل المروحيات المعروفة باسم "مارين وان" دولياً في طائرات شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز C-5A أو C-17، وفق شبكة CNN.

وهي جزء من سرب مروحيات البحرية الأول، الذي يُشغّل مروحيات VH-60N White Hawk وSH-3D Sea King، وطائرات MV-22B Osprey ذات المراوح المائلة.

فيما ينشر السرب ما يصل إلى 5 مروحيات من طائراته عندما يسافر الرئيس جواً، حيث يكون على متن إحداها، بينما تُستخدم الأخرى كتمويه لأسباب أمنية، حسب مكتبة جورج دبليو بوش الرئاسية.

ورغم أن سيارة الليموزين الرئاسية تستخدم أيضاً في الرحلات الخارجية، غير أنه غالباً ما تعتبر "مارين وان" أكثر عملية للرحلات الرئاسية القصيرة - سواء الدولية أو الداخلية - نظراً لأن المواكب قد تكون صعبة لوجستياً وأكثر تكلفة، وفق مكتبة بوش.

قاعدة أندروز وكامب ديفيد

عندما يغادر الرئيس واشنطن العاصمة، يستقل المروحية من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية حيث تنتظره طائرته الرئاسية.

كما يستخدم المروحية للوصول إلى كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي غرب ماريلاند. وفي حين أن طائرة الرئاسة الأميركية تنقل الرئيس إلى المطار، فإن "مارين وان" تُستخدم في كثير من الأحيان لنقل الرئيس حول المنطقة التي يسافر فيها، خاصة إذا كانت الطائرات المروحية أكثر ملاءمة لما يفعله، مثل مشاهدة المناطق في أعقاب الكوارث.

وفي كل مرة تهبط فيها، يُستقبل الرئيس من قِبل حارس مُسلح من مشاة البحرية يرتدي زي البحرية الأزرق.