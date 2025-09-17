living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا تسافر مروحيات الرئيس الأميركي عبر القارات

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يصطحب رؤساء أميركا مروحيتهم الرئاسية معهم عند السفر إلى الخارج.

لكن هل تساءلت يوماً كيف يتم ذلك؟

"مارين وان"
تُنقل المروحيات المعروفة باسم "مارين وان" دولياً في طائرات شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز C-5A أو C-17، وفق شبكة CNN.

وهي جزء من سرب مروحيات البحرية الأول، الذي يُشغّل مروحيات VH-60N White Hawk وSH-3D Sea King، وطائرات MV-22B Osprey ذات المراوح المائلة.

فيما ينشر السرب ما يصل إلى 5 مروحيات من طائراته عندما يسافر الرئيس جواً، حيث يكون على متن إحداها، بينما تُستخدم الأخرى كتمويه لأسباب أمنية، حسب مكتبة جورج دبليو بوش الرئاسية.

ورغم أن سيارة الليموزين الرئاسية تستخدم أيضاً في الرحلات الخارجية، غير أنه غالباً ما تعتبر "مارين وان" أكثر عملية للرحلات الرئاسية القصيرة - سواء الدولية أو الداخلية - نظراً لأن المواكب قد تكون صعبة لوجستياً وأكثر تكلفة، وفق مكتبة بوش.

قاعدة أندروز وكامب ديفيد
عندما يغادر الرئيس واشنطن العاصمة، يستقل المروحية من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض إلى قاعدة أندروز الجوية حيث تنتظره طائرته الرئاسية.

كما يستخدم المروحية للوصول إلى كامب ديفيد، المنتجع الرئاسي غرب ماريلاند. وفي حين أن طائرة الرئاسة الأميركية تنقل الرئيس إلى المطار، فإن "مارين وان" تُستخدم في كثير من الأحيان لنقل الرئيس حول المنطقة التي يسافر فيها، خاصة إذا كانت الطائرات المروحية أكثر ملاءمة لما يفعله، مثل مشاهدة المناطق في أعقاب الكوارث.

وفي كل مرة تهبط فيها، يُستقبل الرئيس من قِبل حارس مُسلح من مشاة البحرية يرتدي زي البحرية الأزرق.

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout