بوتين بالزي العسكري (فيديو)

A + A -

تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء المناورات العسكرية المشتركة بين موسكو وبيلاروسيا "الغرب-2025" أو "زاباد 2025" وفقا لما ذكره التلفزيون الروسي الرسمي.

وتوجه بوتين، الذي كان يرتدي الزي العسكري، إلى ميدان تدريب "مولينو" في مقاطعة نيجني نوفجورود لمتابعة المناورات المشتركة.

واستمع الرئيس الروسي إلى إحاطات من وزير الدفاع أندريه بيلوسوف ونائبه.

وقال بوتين إن مناورات "الغرب-2025" (زاباد 2025) تهدف إلى التدرب على عناصر الدفاع عن "دولة الاتحاد" بين روسيا وبيلاروسيا.



ووفقًا لوسائل الإعلام، فقد تركزت التدريبات على إدارة مجموعات القوات المشتركة بين الجيوش، واستخدام خيارات متنوعة للعمل المشترك لتحييد التهديدات.

وتفقد بوتين بزيه العسكري عينات من الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة في ميدان المناورة.

وأُجريت التدريبات بشكل مشترك بين القوات المسلحة الروسية والبيلاروسية، واستمرت من 12 إلى 16 أيلول.