living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"فضيحة السفير".. علاقة مشبوهة بملياردير مدان بجرائم جنسية!

17
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تتزايد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد تفجر فضيحة تتعلق بسفير المملكة المتحدة لدى واشنطن، بيتر ماندلسن، وعلاقته المشبوهة بالملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان سابقا بجرائم جنسية.

وفي تصريح أثار جدلا واسعا، أقر ستارمر قائلا: "لو كنت أعلم طبيعة ومدى علاقة السفير بإبستين، لما عينته في هذا المنصب الحساس أصلا".

ورغم هذا التبرير، إلا أن الانتقادات لم تهدأ، لا من داخل حزب العمال الحاكم، ولا من أوساط المعارضة، بل وحتى من وسائل الإعلام.

الكاتب الصحفي فؤاد عبد الرازق، في حديثه لبرنامج "ستديو وان مع فضيلة" الذي يبث على قناة "سكاي نيوز عربية"، شكك في وجاهة دفاع ستارمر قائلاً: "هذه حجة لا تلقى القبول، لأنه كان من المفترض أن يتطلع على المعلومات الكافية قبل تعيينه سفيرا. خاصة وأن الشبهات كانت تحوم حول ماندلسن منذ سنوات".

الفضيحة جاءت في توقيت حرج لحكومة ستارمر، التي تواجه بالفعل تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة، من أزمات الهجرة، إلى الضرائب، وحتى انقسامات داخلية داخل الحزب نفسه، حيث استقال عدد من وزراء الصف الأول، مما زاد من هشاشة الوضع الحكومي.

وفي سياق متصل، تلقي هذه الفضيحة بظلالها أيضا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن، وهي زيارة ذات طابع بروتوكولي تم الإعداد لها بعيدًا عن الأضواء السياسية. عبد الرازق أشار إلى أن "ترامب يتمنى ألا يُطرح هذا الموضوع خلال زيارته، لأنه شخصيًا يمتلك علاقة ما بهذه القضية، ويفضل إبقاءها طي الكتمان".

وبحسب عبد الرازق، فإن تفاصيل الزيارة تم تعديلها لتجنب أي ظهور علني قد يثير تساؤلات الصحافة. "لن يذهب ترامب إلى داونينغ ستريت أو البرلمان، بل سيجري لقاءه مع ستارمر في المقر الريفي بتشيكرز، في محاولة واضحة لتفادي الإعلام والأسئلة المحرجة".

الفضيحة مرشحة لمزيد من التصعيد، خاصة مع دعوات المعارضة لفتح تحقيق رسمي. ويقول عبد الرازق: "المعارضة تريد أن تعرف كيف تم تعيين السفير دون الحصول على المعلومات الكافية، والحكومة اليوم في موقف دفاعي صعب. مهما قدم ستارمر من اعتذارات، الموضوع يُثار يوميًا وبشكل متزايد".

ويضيف: "مصير ستارمر السياسي قد يتحدد في انتخابات مايو المقبل، وإذا لم تُدار هذه الأزمة بذكاء، فقد تكون القشة التي تقصم ظهر حكومته".

أما بالنسبة لزيارة ترامب، فهي تترافق مع حالة رفض شعبي في بريطانيا، حيث ما تزال صور المظاهرات الساخرة من زيارته السابقة حاضرة في الأذهان، وهو ما قد يعقّد الوضع الدبلوماسي أكثر، خاصة في ظل التوتر بين المواقف الأميركية والبريطانية حول ملفات دولية.

وبين حكومة محاصرة داخليا وزيارة خارجية محاطة بالجدل، يبدو أن الأيام القادمة ستكون حاسمة لمستقبل ستارمر السياسي وموقع بريطانيا على الساحة الدولية.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout