"مواجهة غير متوقعة" في حديقة البيت الأبيض.. ترامب يوبخ صحافياً

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق "مواجهة غير متوقعة" في حديقة البيت الأبيض، الثلاثاء، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصحافي أسترالي.

القصة بدأت عندما سأل المراسل إن كان ينبغي لرئيس أن ينخرط بهذا القدر من الأنشطة التجارية.

ليرد ترامب: "من أين أنت؟".

فأجابه الصحافي: "أستراليا".

ليوبخه الرئيس الأميركي قائلاً: "برأيي أنت تضر أستراليا بشدة الآن. زعيمك سيأتي لرؤيتي قريباً وسأخبره أنك تكلمت معي بنبرة سيئة"، وذلك في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي.

فاعتذر الصحافي من الرئيس الأميركي، إلا أن ترامب رد عليه بالقول: "اصمت".