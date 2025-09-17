الشرق الأوسط السعودية: مباحثات سعودية ــ إيرانية في الرياض

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: الرياض-

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس (الثلاثاء)، مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والوفد المرافق. وحضر الاستقبال من الجانب السعودي؛ الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة.

من جانب آخر، استعرض وزير الدفاع السعودي مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني العلاقات بين البلدين، خلال لقائهما في الرياض. وشملت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان لاريجاني قد وصل إلى الرياض خلال وقت سابق أمس، في زيارة تأتي استمراراً للمشاورات بين البلدين.