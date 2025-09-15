فيديو يثير جدلاً.. سائق يرش سيدة بغاز الفلفل

A + A -

رشّ سائق تاكسي في منطقة أوسكودار بولاية إسطنبول التركية، غاز الفلفل على وجه امرأة كانت بجانب سائق آخر أثناء شجار وقع بين سائقين، حيث التقطت الحادثة بكاميرا هاتف محمول. وأفادت التقارير أن المرأة فقدت بصرها مؤقتاً، وقدمت شكوى ضد السائق العدواني، وهو ما أدى لردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تداول مقطع الفيديو مراراً.

وفي التفاصيل، وقعت الحادثة حوالي الساعة الثامنة مساء أمس السبت في حي ألتوني زاده بمنطقة أوسكودار، حيث اندلع شجار بين سائق سيارة تحمل رقم لوحة 34 وسائق سيارة أخرى تحمل رقم MIE 319 بسبب خلاف مادي، على ما أفاد إعلام تركي محلي.

وفي البداية، صدم السائق السيارة الأخرى وواصل طريقه، لكن الشجار تطور بسرعة وتخللته شتائم. استمر الشجار حتى إشارة المرور، حيث رش السائق المرأة الجالسة في مقعد الراكب بغاز الفلفل. انطلق السائق مسرعاً، وسُجّل الحادث بكاميرا هاتف محمول.

وأفادت التقارير أن امرأة فقدت بصرها لمدة ثلاث ساعات تقريباً بعد تعرضها لغاز الفلفل. وقد توجهت المرأة إلى المستشفى وحصلت على تقرير طبي، وقدم السائق المرافق لها شكوى ضد السائق العدواني، وفق ما وصف الإعلام التركي. وزُعم أيضًا أن طفلها كان في المقعد الخلفي للسيارة.