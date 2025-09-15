ترامب يهدد بفرض حالة طوارئ وطنية

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيعلن حالة طوارئ وطنية في واشنطن العاصمة بعد أن أبلغت رئيسة بلدية المدينة موريل باوزر الحكومة الاتحادية بأن شرطة العاصمة لن تتعاون مع إدارة الهجرة والجمارك بشأن المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة أو يدخلونها بطريقة غير مشروعة.

ونشر ترامب الشهر الماضي آلاف الجنود من الحرس الوطني والعملاء الاتحاديين في المدينة، في تأكيد غير عادي للسلطة الرئاسية، متذرعاً بما قال إنها موجة من جرائم العنف.

ويرفض مسؤولو المدينة هذا التأكيد، مشيرين إلى الإحصائيات الاتحادية وإحصائيات المدينة التي تُظهر أن جرائم العنف انخفضت بشكل ملحوظ منذ ارتفاعها في 2023.

يذكر أن قوات الحرس في واشنطن تخضع مباشرة لأوامر الرئيس، بخلاف معظم الولايات التي تتحكم فيها سلطات حكامها.

ويؤكد استحواذ ترامب على الشرطة المحلية للعاصمة واشنطن، إلى جانب المناقشات التي جرت في مجلس النواب الأربعاء الماضي، مدى الارتباط العميق بين العاصمة والحكومة الفيدرالية، ومدى اعتماد قدرة المدينة على الحكم على قرارات المؤسسات الفيدرالية.