living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة خارج التوقعات... سر تمثال أسد البندقية ينكشف!

15
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يُعدّ أسد البندقية المجنّح رمزاً مهيباً للجمهورية البندقية، وتنتشر منحوتاته في مختلف أنحاء المدينة، لكن أشهر نسخه هو التمثال البرونزي الذي يعلو عموداً في الساحة الصغيرة المجاورة لساحة القديس مارك. هذا الرمز التاريخي، الذي اعتُقد طويلاً أنه محلي الصنع أو من أصول سورية أو أناضولية، تبيّن أنه صُنع في الصين، وفق دراسة جديدة نشرتها مجلة Antiquity.

باحثون من جامعة بادوا شمال إيطاليا توصّلوا، عبر تحليل نظائر الرصاص، إلى أن النحاس المستخدم في سبائك البرونز الخاصة بالتمثال مصدره نهر يانغتسي في الصين. هذه النتيجة تفسّر السمات الغامضة في تصميم الأسد، الذي يبلغ طوله 4 أمتار وارتفاعه 2.2 متر، ويُشبه بدرجة كبيرة الأعمال الفنية لعهد أسرة تانغ (618 ـ 907 ميلادي) أكثر من أي عمل أوروبي من العصور الوسطى.

الباحثون أشاروا إلى أن التمثال كان في الأصل حارس قبور خرافي يُعرف باسم زِنموشو (zhenmushou)، وأنه خضع لتعديلات لاحقة ليبدو شبيهاً برمز القديس مارك. ومن بين هذه التعديلات إزالة القرون الأصلية وإضافة ما وصفوه بـ"شعر مستعار".

أحد الاحتمالات التي رجّحها الباحثون هو أن والد ماركو بولو وعمّه جلبا التمثال من الصين إلى إيطاليا، خلال السنوات التي قضياها في بلاط قوبلاي خان بين عامي 1264 و1268. العمود الذي يقف عليه الأسد جاء من الأناضول (تركيا حالياً)، بينما تعرّض التمثال لعمليات ترميم عدّة، أقدمها موثّق منذ عام 1293.

رغم هذه النتائج، يؤكد الباحثون أن النوايا والخطوات اللوجستية وراء وصول التمثال إلى البندقية لا تزال غامضة، في ظل غياب وثائق مكتوبة توضّح تفاصيل رحلته.

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout