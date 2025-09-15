ترامب: على إسرائيل أن تتوخى الحذر..!

A + A -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إن قطر تُعد حليفاً كبيراً للولايات المتحدة، مشدداً على أن "شيئاً ما يجب أن يُفعل تجاه حركة حماس، ولكن على إسرائيل أن تتوخى الحذر".

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه "ليس سعيداً" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على الدوحة، والتي استهدفت اجتماعاً لقيادات من حركة حماس. وأوضح حينها أن القرار "اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس للولايات المتحدة دخل به".

وفي توضيحات عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب: "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية". وأضاف أنه وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، مؤكداً أن "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن أن يشكّل فرصة للسلام".

ترامب أوضح أن مبعوثه ستيف ويتكوف حاول إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك، لكن الأوان كان قد فات لوقف الضربة، مشدداً على أنه طمأن الدوحة بأن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها".

الهجوم الإسرائيلي على قطر، الذي وقع الثلاثاء الماضي، استهدف مبنى كان يعقد فيه قادة من حركة حماس اجتماعاً، ما أثار استياءً واسعاً في المنطقة وتنديداً في مجلس الأمن الدولي، الذي اكتفى بالإشارة إلى الهجوم دون تسمية إسرائيل مباشرة.

ويأتي الموقف الأميركي على لسان ترامب في ظل نقاشات إقليمية ودولية حول تداعيات الضربة على مسار الحرب في غزة، ووسط تحركات دبلوماسية تسعى إلى تجنيب قطر مزيداً من التصعيد.