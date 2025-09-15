كاتس يتحدث عن "إعصار هوريكان": منظر الأفق يتغير!

A + A -

شبّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت، الهجمات المتواصلة على مدينة غزة بـ"إعصار هوريكان"، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عمليات قصف وتدمير واسعة استهدفت أبراجاً سكنية ومدارس تابعة لوكالة "أونروا" ومرافق مدنية.

وقال كاتس عبر منصة "إكس" إن "إعصار هوريكان مستمر في ضرب غزة"، مشيراً إلى تدمير برج النور في حي تل الهوى جنوبي غرب المدينة، ما أدى إلى تشريد مئات العائلات. وأضاف في تغريدة أخرى ساخرة على فيديو انهيار البرج: "منظر الأفق في غزة يتغير".

ورغم القصف المكثف، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 68 ألف شخص نزحوا جنوباً منذ ساعات الفجر، غير أنّ أكثر من 20 ألفاً منهم عادوا أدراجهم بعدما وجدوا أنّ الجنوب يفتقر إلى أبسط مقومات الحياة

مصادر محلية أكدت أنّ الطائرات الحربية قصفت مدارس "الست سورة" و"العالية" و"شحيبر" التابعة لوكالة "أونروا"، والتي كانت تؤوي آلاف النازحين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، دمّر الجيش الإسرائيلي منذ 11 آب نحو 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، وألحق أضراراً جسيمة بنحو ألفي مبنى آخر، إضافة إلى تدمير 13 ألف خيمة للنازحين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف شخص. وتشهد الأحياء الغربية من غزة موجات نزوح داخلي متصاعدة بالتوازي مع تكثيف الغارات عليها.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ أكثر من عامين، والتي تسببت في نزوح مئات الآلاف من السكان وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دعوات دولية متكررة لوقف النار وتوفير ممرات آمنة للمدنيين. ويُتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام سياسة "الأرض المحروقة" من خلال استهداف البنية التحتية المدنية والملاجئ، ما يزيد من معاناة السكان ويعقّد أي مساعٍ لتسوية سياسية.