محاضرة لطلاس تُشعل الجدل في سوريا: هذا ما قاله عن الشرع والجيش والإسلام السياسي!

A + A -

ألقى العميد ⁧‫المتقاعد من الحرس الجمهوري السوري مناف مصطفى طلاس‬⁩ محاضرة في معهد العلوم السياسية في باريس، أثارت جدلاً في سوريا.

‏وقال طلاس: أتمنى على الرئيس ⁧‫أحمد الشرع‬⁩ "الدخول إلى الدولة وليس إلى السلطة، وقد انتهت ⁧‫الثورة السورية‬⁩ منذ عام ٢٠١٢ مع تشكيل ⁧‫المجلس الوطني‬⁩ وارتباطه بالمعادلات الدولية

‏وأكد طلاس:سوريا‬⁩ عمرها ٧ آلاف سنة ولا يبنيها ⁧‫بشار الأسد‬⁩ ولا ⁧‫أحمد الشرع‬⁩، ولا ننافس على السلطة ولا تعنينا ولا نطلبها. ونأمل بنجاح الدولة الجديدة بالمشاركة الحقيقية للسلطة وليس الشكلية.

‏

وشدد طلاس على أن البلد ينهار ويوجد فوضى، نحتاج لتوحيد البندقية وجعلها بندقية وطنية بعد أن كانت مأجورة لأجندات خارجية. واوضح: نحتاج لجيش وطني حقيقي بعيدة علمانية.

‏وعن العلاقة مع الدين اكد طلاس: نفضل في ⁧‫سوريا‬⁩ إسلاماً أشعريا أو صوفيا يشارك بالسياسة وليس إسلاما سياسيا يفرض نفسه عليها.

‏وتابع: نريد ⁧‫سوريا‬⁩ دولة واحدة لاتقسم، يمكن أن توسع ولا تقسم. ، نتمنى أن يكون هناك قانون ومحاسبة حقيقية، المشهد الحالي ليس صحيحاً. ..

وكشف طلاس: لدينا تواصل مع أكثر من ١٠ آلاف من ضباط وعناصر الجيش السابق، قادرين على بناء مجلس عسكري، و لم نتواصل بعد مع السلطة الجديدة لكننا منفتحون على ذلك.

وحول الخيار الفيدرالي قال : الأفضل دولة واحدة وجسم وطني سليم. وأضاف: لي الشرف إن تمكنا من توحيد القوى في ⁧‫سوريا‬⁩ وليس لدي أي طموح آخر.

‏وختم: مستعد للتعاون مع الرئيس ⁧‫أحمد الشرع‬⁩