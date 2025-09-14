living cost indicators
خطيبته اشتعلت غضبًا.. هذا ما فعله رجل بمدخرات زفافه

14
SEPTEMBER
2025
أشعلت قصة شابة أميركية مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت أن خطيبها استخدم جزءًا من مدخراتهما الخاصة بحفل الزفاف لشراء جهاز ألعاب جديد من دون علمها.


وقالت العروس البالغة من العمر 27 عامًا عبر موقع Reddit إنها فوجئت باختفاء نحو 800 دولار من الحساب المشترك الذي أنشآه لتمويل زفافهما المقرر العام المقبل. وعندما واجهت خطيبها، اعترف بخجل أنه أنفق المال على جهاز ألعاب وملحقاته لأنه شعر أنه "يستحق ذلك بعد شهر مرهق".

وأوضحت الشابة أن تصرفه جاء في وقت يعيشان فيه "من راتب إلى راتب"، ما يجعل هذا المبلغ ضخمًا بالنسبة لميزانيتهما. وأضافت أنها تشعر بأنه قدّم ألعاب الفيديو على مستقبلهما معًا، بينما يصر هو على أنها "تبالغ في ردّة فعلها" وأنه سيعيد المال لاحقًا.
القصة أثارت جدلاً واسعًا على Reddit، حيث اعتبر مستخدمون كثر أن سلوك الخطيب "علامة خطر" تكشف عن سوء إدارة مالية وعدم احترام الشراكة. وكتب أحدهم: "لقد خان ثقتكِ وخانوكِ ماليًا. من يشتري لعبة بهذا المبلغ من دون استئذان شريكته ليس جاهزًا للزواج".

آخرون نصحوا العروس بإنهاء العلاقة أو على الأقل فصل أموالها عن أموال خطيبها، بينما علّق مستخدم ثالث: "حتى الأزواج الذين لا يعيشون من راتب إلى راتب يستأذنون بعضهم قبل إنفاق مبالغ كهذه. 800 دولار من حساب زفافكم لألعاب الفيديو أمر غير مسؤول إطلاقًا".

