ترامب متهم بالتحايل على القانون

14
SEPTEMBER
2025
قالت قاضية أميركية، أمس السبت، إن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، تعمدت التحايل على قوانين الهجرة في الأسبوع الماضي، عندما رحلت مهاجرين من نيجيريا وغامبيا إلى غانا.

وحددت القاضية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن العاصمة، جلسة طارئة بعد أن قال محامون يمثلون بعض المهاجرين إن موكليهم توقعوا أن يُنقلوا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يخشون التعذيب أو الاضطهاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد عمليات الترحيل جزءا من استراتيجية ترامب لإرسال المهاجرين إلى "دول ثالثة" لتسريع ترحيلهم، والضغط على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني للمغادرة.

وأوضح رئيس غانا، جون دراماني ماهاما، الأسبوع الماضي أن بلاده أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة لقبول المرحلين من غرب أفريقيا، وقد استقبلت بالفعل 14 شخصا.

وقالت تشوتكان، إن إدارة ترامب يبدو أنها صاغت الاتفاق كوسيلة "للالتفاف" على المتطلبات القانونية الأميركية، التي تنص على الامتناع عن إرسال المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية حيث يمكن أن يكونوا عرضة للخطر.

وأضافت القاضية، التي عينها الرئيس الأسبق باراك أوباما: "هذه ليست مخاوف تستند إلى تكهنات، بل مخاوف حقيقية بما يكفي لكي توافق حكومة الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وأشارت تشوتكان، إلى أنه لم يتضح بعد ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها، أو ما إذا كان ينبغي عرض القضية على قاضٍ في بوسطن ينظر في قضية أوسع نطاقًا بشأن هذه العمليات.

وجاء في دعوى قضائية رفعت يوم الجمعة، نيابة عن خمسة من المهاجرين، أنهم اقتيدوا من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، وكبلوا بالأغلال، ووضعوا على متن طائرة عسكرية أميركية من دون أن يتم إخبارهم بوجهتها. وأضافت الشكوى أن عددا من المهاجرين على متن الطائرة وضعوا في سترات تقييد لمدة 16 ساعة.

وذكرت الدعوى أن المدعين الخمسة كانوا يتمتعون بالحماية القانونية الأميركية من الترحيل إلى بلدانهم الأصلية.

 

