إريكا كيرك تنشر صورة نعش زوجها وتتوعد!

نشرت إريكا، زوجة المؤثر الأميركي المحافظ تشارلي كيرك الذي اغتيل برصاصة في عنقه خلال فعالية بجامعة يوتا فالي يوم الأربعاء الماضي، صورة لنعشه على حساباتها، فيما انتشر مقطع فيديو أظهر جثته مسجاة داخل التابوت بينما راحت زوجته المكلومة تقبّل يديه.

كيرك، الذي رحل عن عمر 31 عامًا تاركًا طفلين صغيرين، كان من أبرز مؤسسي حركة Turning Point USA الشبابية المحافظة. وفي أول خطاب لها بعد الحادثة، تعهدت إريكا بالحفاظ على "إرثه وأفكاره حية"، مؤكدة أن الحركة ستزداد "قوة وجرأة" وترفع صوتها عاليًا. وقالت: "لقد قتلوا تشارلي لأنه كان ينشر برسالة وطنية... لكنهم لا يدركون ما أطلقوا العنان له".

وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت أمس الجمعة توقيف المشتبه به في تنفيذ عملية الاغتيال، بعد عملية بحث واسعة النطاق، كاشفة عن هويته باسم تايلر روبنسون. وأكد الحاكم في مؤتمر صحافي توقيفه بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر "فوكس نيوز" أنّ القاتل سلّمه شخص مقرّب منه، مضيفًا أنه يأمل في صدور حكم بالإعدام بحقه.

السلطات وصفت الهجوم منذ البداية بأنه "مستهدف"، لكنها لم تكشف عن دوافعه. غير أنّ التحقيقات أظهرت رسائل كُتبت على الذخيرة التي عُثر عليها، بينها: "يا فاشي! خذ هذا!" و"بيلا تشاو"، في إشارة إلى الأغنية الإيطالية الشهيرة المناهضة للفاشية.

كيرك الذي أسس "تورنينغ بوينت يو أس إيه" عام 2012، برز كصوت شبابي صاخب في الدفاع عن القيم المحافظة، واستغل حضوره على منصات مثل "تيك توك" و"يوتيوب" لحشد الدعم ضد السياسات المناهضة للهجرة وضد تقييد حيازة السلاح، كما عُرف بدفاعه الشرس عن "قيم العائلة وأميركا أولًا". ونعاه ترامب بكلمات مؤثرة واصفًا إياه بـ"الحليف المقرب".