زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب ساحل هذا البلد!

13
SEPTEMBER
2025
ضرب زلزال، اليوم السبت، سواحل الشرق الأقصى الروسية، وسط توقعات بأن تتسبب هذه الهزة الأرضية في موجات مد عاتية "تسونامي" خطيرة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، بأن زلزالا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، السبت.

وأشار مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ، إلى احتمال تشكل أمواج "خطيرة" على طول السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

من جانبه، أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا.

وأصدر نظام الإنذار الأميركي تحذيرا في أعقاب الزلزال من أمواج المد العاتية.

لا تهديد بستونامي

قال مركز التحذير من أمواج المد البحري العاتية "تسونامي" في المحيط الهادئ التابع للهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية في هاواي إنه لا يوجد أي تهديد بحدوث أمواج تسونامي بعد وقوع زلزال قوته 7.4 درجة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية اليوم السبت.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال بلغت شدته 7.4 درجة ووقع على عمق 39.5 كيلومتر، فيما قدر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض قوة الزلزال عند 7.1 درجة وأنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وكان مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ قد ذكر في وقت سابق اليوم أن من المحتمل حدوث أمواج تسونامي في أعقاب الزلزال.

وفي اليابان، التي تقع إلى الجنوب الغربي من شبه جزيرة كامتشاتكا، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية أنه لم يتم إصدار إنذار من أمواج تسونامي في البلاد.

