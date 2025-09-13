ماسك يفجر زوبعة..

A + A -

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك عن تسريح ما لا يقل عن 500 موظف من فريق شرح وتصنيف البيانات، وهو الفريق الأكبر داخل الشركة والمسؤول عن تدريب روبوت الدردشة الشهير "غروك".

وجاء قرار الصرف عبر بريد إلكتروني أرسل مساء أمس الجمعة، وأثار موجة من التساؤلات في "وادي السيليكون" حول خطط ماسك الحقيقية في سباق الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".

صناع "عقل غروك"

لاسيما أن فريق شرح البيانات في xAI لم يكن مجرد موظفين عاديين، بل كانوا بمثابة "المعلمين" الذين يمنحون الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم العالم، من خلال تصنيف البيانات الخام ووضعها في سياقها.

لذا فمع رحيلهم الجماعي، يبدو أن "غروك" خسر أكبر من يساعده على التعلم والتطور.

تناقض أم استراتيجية؟

لكن رغم هذه الموجة من التسريحات، حاولت الشركة طمأنة المراقبين عبر منشور على منصة "إكس" أكدت فيه أنها توظف في مجالات أخرى وتخطط لزيادة عدد المتخصصين في تدريب الذكاء الاصطناعي "بعشرة أضعاف".

إلا أن هذا التناقض بين خفض أكبر فريق في الشركة والحديث عن مضاعفة المتخصصين لاحقًا فتح الباب أمام تكهنات مفادها: هل يسعى ماسك لإعادة هيكلة شاملة أم لمجرد استبدال الكفاءات؟

مستقبل غامض ورسائل متباينة

وكان الموظفون المسرّحون أُبلغوا أنهم سيحصلون على رواتبهم حتى نهاية عقودهم أو حتى 30 نوفمبر، لكنهم فقدوا الوصول إلى أنظمة الشركة فورًا. ما يعكس أسلوبًا صارمًا لطالما عُرف به ماسك في إدارة شركاته.

أتى هذا الصرف الجماعي، بعدما غادر مايك ليبيراتوري، المدير المالي لـ xAI، الشركة في نهاية يوليو عقب بضعة أشهر فقط من توليه منصبه، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا

ومنذ إطلاق xAI في عام 2023، وضع ماسك نفسه في مواجهة مفتوحة مع عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي"، متهمًا إياهم بـ"الرقابة المفرطة" وبالتساهل في معايير السلامة. لكن مع هذه الخطوة، يبقى السؤال: هل ما زال لدى ماسك القدرة على منافسة الكبار، أم أن شركته الناشئة تخوض معركة أكبر من طاقتها؟