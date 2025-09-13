living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماسك يفجر زوبعة..

13
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك عن تسريح ما لا يقل عن 500 موظف من فريق شرح وتصنيف البيانات، وهو الفريق الأكبر داخل الشركة والمسؤول عن تدريب روبوت الدردشة الشهير "غروك".

وجاء قرار الصرف عبر بريد إلكتروني أرسل مساء أمس الجمعة، وأثار موجة من التساؤلات في "وادي السيليكون" حول خطط ماسك الحقيقية في سباق الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".

صناع "عقل غروك"
لاسيما أن فريق شرح البيانات في xAI لم يكن مجرد موظفين عاديين، بل كانوا بمثابة "المعلمين" الذين يمنحون الذكاء الاصطناعي القدرة على فهم العالم، من خلال تصنيف البيانات الخام ووضعها في سياقها.

لذا فمع رحيلهم الجماعي، يبدو أن "غروك" خسر أكبر من يساعده على التعلم والتطور.

تناقض أم استراتيجية؟
لكن رغم هذه الموجة من التسريحات، حاولت الشركة طمأنة المراقبين عبر منشور على منصة "إكس" أكدت فيه أنها توظف في مجالات أخرى وتخطط لزيادة عدد المتخصصين في تدريب الذكاء الاصطناعي "بعشرة أضعاف".

إلا أن هذا التناقض بين خفض أكبر فريق في الشركة والحديث عن مضاعفة المتخصصين لاحقًا فتح الباب أمام تكهنات مفادها: هل يسعى ماسك لإعادة هيكلة شاملة أم لمجرد استبدال الكفاءات؟

مستقبل غامض ورسائل متباينة
وكان الموظفون المسرّحون أُبلغوا أنهم سيحصلون على رواتبهم حتى نهاية عقودهم أو حتى 30 نوفمبر، لكنهم فقدوا الوصول إلى أنظمة الشركة فورًا. ما يعكس أسلوبًا صارمًا لطالما عُرف به ماسك في إدارة شركاته.

أتى هذا الصرف الجماعي، بعدما غادر مايك ليبيراتوري، المدير المالي لـ xAI، الشركة في نهاية يوليو عقب بضعة أشهر فقط من توليه منصبه، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" سابقا

ومنذ إطلاق xAI في عام 2023، وضع ماسك نفسه في مواجهة مفتوحة مع عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي"، متهمًا إياهم بـ"الرقابة المفرطة" وبالتساهل في معايير السلامة. لكن مع هذه الخطوة، يبقى السؤال: هل ما زال لدى ماسك القدرة على منافسة الكبار، أم أن شركته الناشئة تخوض معركة أكبر من طاقتها؟

 

 

 

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout