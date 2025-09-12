living cost indicators
ترامب يقرها علناً: صبري على بوتين نفذ!

رغم امتناعه خلال الفترة الماضية عن توجيه انتقادات لاذعة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن صبره على بوتين بدأ ينفذ.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الجمعة:" في جعبتي عقوبات على المصارف والنفط قد أستعملها ضد روسيا، فضلا عن المزيد من التعريفات الجمركية"

كما أضاف أن سلفه السابق، جو بايدن، ترك له فوضى عارمة.

كراهية كبيرة
إلى ذلك، أكد ترامب أن العلاقة بين الرئيسين الروسي والأوكراني فولدومير زيلينسكي صعبة للغاية، قائلاً:" هناك كره هائل بين الرجلين"

هذا وكرر الرئيس الأميركي ما سبق أن جاهر به، بأنه أنهى "7 حروب كبيرة بعضها لم يكن قابلا للحل"، وفق تعبيره.

أما عن حادثة المسيرات الروسية التي اخترقت الأجواء البولندية، فرأى ترامب أنه لا يجب أن تكون تلك المسيرات على مقربة من حدود بولندا.

"سنصلح الوضع في غزة"
وعن الحرب الإسرائيلية في غزة، أوضح ترامب أن إدارته "ستصلح الوضع" في القطاع الفلسطيني المدمر.

كما شدد على أنه أبلغ حركة حماس ضرورة "إطلاق كافة الرهائن"

لكنه ألمح إلى احتمال مقتل "بعض الرهائن في اليومين الماضيين"، في إشارة إلى التصعيد الذي حصل مع استهداف إسرائيل مجمعا لحماس في العاصمة القطرية الدوحة، ما ينعكس سلباً على ملف الأسرى.

وقال:" سنرى هل ستعيد حماس كل ما تبقى من الرهائن الأحياء والأموات".

ولا يزال ما يقارب 48 إسرائيلياً محتجزون في القطاع الفلسطيني المدمرؤ منذ السابع من أكتوبر 2023، إلا أن نحو نصفهم بات في عداد الموتى، بحسب تقديرات إسرائيلية.

إلا أن الغارات الإسرائيلية المفاجئة التي نفذتها إسرائيل مساء الثلاثاء الماضي على مجمع في الدوحة كان قادة من حماس قد اجتمعوا فيه من أجل بحث المقترح الأميركي الأخير حول وقف النار وتبادل الأسرى، عقد الوضع وزاده تأزيما.

كما نسفت المخططات الإسرائيلية لاقتحام مدينة غزة واحتلالها بشكل كامل مساعي الوسطاء (مصر وقطر وأميركا) من أجل وقف الحرب.

العربية
{{article.title}}
