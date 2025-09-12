يشار إلى أن إنفيكتوس حدث رياضي أسسه الأمير هاري، يشبه دورة الألعاب البارالمبية، للجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.

وأكد ممثلو هاري نبأ وصول الأمير.

وقال هاري لصحيفة "الغارديان" على متن أحد قطارات النوم متجها إلى العاصمة كييف: "لا يمكننا وقف الحرب ولكن ما بإمكاننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة عملية التعافي".