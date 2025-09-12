من الهاتف إلى الفضيحة… هاكر يربك إسرائيل بصورة كاتس!

A + A -

تمكّن "هاكر" تركي من الحصول على رقم الهاتف الشخصي لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وأجرى معه مكالمة فيديو قصيرة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن كاتس أجاب على الاتصال، لكن بمجرد أن بدأ المتصل التركي بسبّه، أغلق الخط على الفور. إلا أن الهاكر التقط لقطة شاشة للوزير الإسرائيلي ونشرها على الإنترنت مرفقة برقم هاتفه.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كاتس "ضغط بالخطأ على زر الرد"، ما أدى إلى فتح الاتصال لبضع ثوانٍ فقط. وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير تلقى بعدها آلاف الرسائل المليئة بالكراهية والتهديدات بالقتل.

ولفتت إلى أن كاتس يحتفظ بالرقم نفسه منذ سنوات، رغم تعرّضه للتسريب سابقاً.

وفي أول تعليق له على الحادثة، قال وزير الدفاع الإسرائيلي: "عصابات متطرفة منظمة من دول مختلفة حول العالم تتصل بهاتفي الشخصي غير المصنّف وتترك رسائل كراهية وتهديدات". وأضاف: "ليواصلوا الاتصال والتهديد، وسأواصل إصدار الأوامر بتصفية قادتهم".