كاميرا سرية ترصد المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك

12
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداولت وسائل الإعلام الأميركية مقطع فيديو جديد يُظهر المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، التقطته كاميرا مراقبة لأحد المنازل القريبة من جامعة "يوتا فالي"، حيث كان كيرك يلقي كلمة لحظة الهجوم.

ويُظهر الفيديو رجلا يرتدي ملابس سوداء بالكامل ويضع قبعة، وهو يسير بشكل غير متزن في شارع سكني بمدينة أوريم بولاية يوتا عند الساعة 11:49 صباحا، قبل أن يتجه نحو جامعة "يوتا فالي"، الواقعة على بُعد بضعة شوارع.

ووفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد وصل الرجل إلى حرم الجامعة في تمام الساعة 11:52 صباحا.

وبعد نحو 37 دقيقة، أي عند الساعة 12:29 ظهرا، وقع إطلاق النار الذي استهدف كيرك خلال إلقائه كلمة داخل الجامعة.

وخلال عملية الإجلاء، أظهرت الكاميرات طلاباً يغادرون بهدوء عبر الطريق المعبد، فيما شوهد شخص يرتدي الملابس ذاتها وهو يركض في فناء خلفي غير معبّد خلف بعض المنازل.

الشرطة أوضحت أن المشتبه به كان يسير مترنحا على الأرجح بسبب إخفائه بندقية قنص من طراز Mauser .30-06 أسفل ملابسه، وهي السلاح الذي تم العثور عليه لاحقاً في منطقة مشجرة قريبة.

وفي مقطع آخر بثته وسائل إعلام أميركية، ظهر رجال الأمن وهم يمشطون منطقة تكثر فيها الأشجار، يُعتقد أنها المكان ذاته الذي رُصد فيه المشتبه به بعد الحادث.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي العثور على السلاح المستخدم في الجريمة، لكنه لم يجزم بعد بأن الموقع هو نفسه الظاهر في الفيديو.

إلى ذلك، نشرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا جديدة للشخص المشتبه به في اغتيال كيرك.

وتواصل السلطات الفيدرالية عمليات تمشيط واسعة في المنطقة للقبض على مطلق النار، داعية المواطنين إلى تقديم أي معلومات قد تساعد التحقيق، ومعتبرة مقاطع الفيديو التي جُمعت من كاميرات المراقبة "دليلا محوريا" في القضية.

 

Skynews
