الشرق الأوسط السعودية: من دون ذكر إسرائيل... مجلس الأمن يندد بالهجوم على قطر

الشرق الأوسط السعودية: نيويورك:

ندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم (الخميس)، بالهجوم الذي شُن مؤخراً على العاصمة القطرية الدوحة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15، ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وجاء في البيان، الذي صاغته بريطانيا وفرنسا، أن «أعضاء المجلس شددوا على أهمية خفض التصعيد، وعبروا عن تضامنهم مع قطر، وأكدوا دعمهم لسيادة قطر وسلامة أراضيها».

وأضاف المجلس: «أكد الأعضاء ضرورة أن يظل إطلاق سراح الرهائن، بمن فيهم من قتلتهم (حركة حماس الفلسطينية)، وإنهاء الحرب والمعاناة في غزة، أولويتنا القصوى».