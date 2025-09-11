living cost indicators
HEADLINES
السلطات الأميركية: لدينا "فيديو جيد" للمشتبه به في عملية اغتيال كيرك

أعربت السلطات الأميركية عن ثقتها بقدرتها على تحديد هوية المشتبه باغتيال المؤّثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس دونالد ترامب بإطلاق النار عليه في جامعة يوتاه.
     
وقال مفوّض دائرة السلامة العامة في ولاية يوتاه بو مايسون للصحافيي: "لدينا فيديو جيّد لهذا الشخص. لن ننشره في الوقت الراهن"، مضيفا "نحن نعمل باستخدام بعض التقنيات وبعض الوسائل لتحديد هوية هذا الشخص... نحن واثقون من قدراتنا حاليا".

 


الى ذلك، أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)، العثور على السلاح المستخدم في اغتيال المؤثر المحافظ تشارلي كيرك الحليف للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحيازته لقطات فيديو للمشتبه بإطلاق النار عليه، والذي لا يزال طليقا.

وقال المسؤول في مكتب التحقيقات روبرت بولز للصحافيين: "لقد عثرنا على ما نعتقد أنه السلاح الذي استخدم في إطلاق النار أمس"، مشيرا إلى أنها "بندقية يدوية ذات قوة عالية"، مضيفا: "لدينا لقطات للمشتبه به". 

وتابع: "نقوم بكل ما في وسعنا للعثور عليه، ولسنا أكيدين الى أي مدى تمكن من الابتعاد حتى الآن، لكننا سنقوم بكل ما في وسعنا".

