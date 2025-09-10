living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب: "لست سعيداً" بالغارة الإسرائيلية على قطر

10
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه "ليس سعيداً" بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر يوم امس الثلاثاء، والتي استهدفت اجتماعاً لقادة حركة "حماس" في الدوحة.

وقال ترامب، في تصريح للصحافيين خلال جولة له في شوارع العاصمة الأميركية قبيل توجهه لتناول الطعام في أحد مطاعم واشنطن: "أنا ببساطة لست سعيداً بالوضع برمّته"، مضيفاً: "نريد عودة الرهائن، لكننا لسنا سعداء بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة غير المسبوقة على الأراضي القطرية.

وفي وقت سابق، كتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أنّ "الهجوم على قطر قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وليس لي دخل به"، موضحاً أنّ "الجيش الأميركي أبلغ الإدارة الأميركية بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وأضاف الرئيس الأميركي أنّه وجّه وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر، وأوفد المبعوث ستيف ويتكوف لإبلاغ القطريين بالهجوم "لكن الأوان قد فات لوقف الضربة". وأكد أنّه شدد للقطريين على أنّ "مثل هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى على أرضهم"، لافتاً إلى أنّ "الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن أن يكون بمثابة فرصة للسلام".

من جانبها، أكدت قطر أنّها لن تتهاون في المساس بسلامة أراضيها وتحتفظ بحق الرد. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي، إنّ بلاده شكّلت فريقاً قانونياً لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، واصفاً الهجوم بأنه "غدر" وتجاوز للقوانين الدولية والمعايير الأخلاقية.

وأضاف آل ثاني أنّ "إسرائيل استخدمت أسلحة لم ترصدها أنظمتنا، والولايات المتحدة أبلغتنا بالهجوم بعد 10 دقائق من بدئه"، مشيراً إلى أنّ "الهجوم كان عملية غادرة بالكامل"، معتبراً أنّ "المنطقة أمام لحظة مفصلية للرد على هذه التصرفات"، ومؤكداً أنّ الوساطة القطرية في قضايا المنطقة ستستمر رغم الاعتداء.

في المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ "الجيش والشاباك استهدفا من خلال سلاح الجو قيادة حركة حماس في عملية دقيقة"، مؤكدة أنّ المستهدفين "قادوا أنشطة الحركة على مدار سنوات ويتحملون مسؤولية مباشرة عن أحداث 7 تشرين الأول والحرب ضد إسرائيل". وأوضح البيان أنّ "العملية نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة وبعد خطوات لتجنب إصابة المدنيين".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout