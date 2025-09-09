أزمة "قبلة كولدبلاي".. زوج كريستين كابوت يكشف المستور

A + A -

خرج أندرو كابوت، الرئيس التنفيذي لشركة Privateer Rum وزوج كريستين كابوت المديرة التنفيذية السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، عن صمته بعد الجدل الكبير الذي أثاره مقطع فيديو انتشر في تموز الماضي، ظهرت فيه زوجته وهي تتغزّل وتقبّل الرئيس التنفيذي السابق للشركة، آندي بايرون، خلال حفل لفرقة Coldplay في بوسطن.

وقال أندرو في بيان رسمي، نقلته مجلة People، إن العلاقة الزوجية بينه وبين كريستين كانت قد انتهت بالفعل قبل فترة من الحفل، مؤكّدًا أن الانفصال جرى بشكل "خاص وودي"، وأن قرار الطلاق لم يكن وليد الفضيحة بل سبقها. وأعرب عن أمله في أن يتوقف الجدل الدائر حول حياته الشخصية، مطالبًا باحترام خصوصية العائلة.

البيانات القضائية التي كشفتها صحيفة ديلي ميل أظهرت أن كريستين تقدمت رسميًا بطلب الطلاق في 13 آب، أي بعد أسابيع من الحفل، بمحكمة بورتسموث في ولاية نيوهامبشاير. كما أشارت سجلات الملكية إلى أن الزوجين كانا يعيشان في منزل بمدينة راي منذ عام 2023، وظهرت كريستين في أيار الماضي في صورة عائلية عبر

فيسبوك وهي ترتدي خاتم الزواج بجوار أندرو وطفلين.

لكن الجدل لم يتوقف عند حدود الطلاق، إذ دخلت جوليا كابوت، الزوجة السابقة الثانية لأندرو، على خط القضية، مؤكدة أنها تواصلت معه بعد انتشار الفيديو، وأنه أخبرها بأن الانفصال عن كريستين تم بالفعل قبل الحادثة. لكنها أضافت أن أندرو "ليس شخصًا لطيفًا"، معتبرة أن ما جرى كان أشبه بـ"كارما" أو عدالة جاءت متأخرة.

فضيحة الفيديو لم تنعكس فقط على حياة كريستين الشخصية، بل أطاحت بمستقبلها المهني أيضًا. فقد أعلنت هي وآندي بايرون استقالتهما من شركة Astronomer بعد تداول المقطع على نطاق واسع، إذ أظهرهما في مشهد عاطفي التقطته كاميرا شاشة الحفل الكبرى (Jumbotron)، ليشعل موجة واسعة من الانتقادات على الإنترنت.

القصة سرعان ما تحولت إلى مادة دسمة في الإعلام ومنصات التواصل، ليس فقط لأنها أطاحت باثنين من كبار التنفيذيين في الشركة، بل لأنها فتحت النقاش حول تداخل العلاقات الشخصية بالعمل، وأثارت تساؤلات حول القيم المهنية والخصوصية في عصر تنتشر فيه الفضيحة بكبسة زر.