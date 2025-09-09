living cost indicators
الكشف عن رسم "المرأة العارية" الذي أرسله ترامب إلى إبستين (صورة)

9 SEPTEMBER 2025

9
SEPTEMBER
2025
تتواصل الضجة السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة بعد أن تسلّمت لجنة الرقابة في الكونغرس نسخة من "كتاب عيد الميلاد" الخاص برجل الأعمال الراحل والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، والذي أُعدّ عام 2003 لمناسبة عيد ميلاده الخمسين. المفاجأة أنّ الكتاب تضمن رسالة موقّعة بخط يد الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، رغم نفيه المتكرر لأي صلة بالوثيقة.

الرسالة التي كُشف عنها تضمّنت توقيع ترامب إلى جانب رسم لامرأة عارية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بعدما كان الرئيس قد نفى وجودها ووصف كل التقارير التي تحدّثت عنها بأنها "ملفقة". ترامب كان قد هاجم سابقاً صحيفة وول ستريت جورنال عندما كشفت في تموز الماضي عن وجود الرسالة في الكتاب، فاتهمها بـ"الكذب" ورفع دعوى قضائية ضدها وضد الناشر بتهمة التشهير.

لكن تسليم الوثيقة رسمياً للكونغرس من قبل محامي تركة إبستين قلب المشهد. فقد صرّح النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة: "ترامب وصف التحقيق في قضية إبستين بأنه خدعة، وزعم أن الرسالة غير موجودة. اليوم بات واضحاً أنه كذب ويحاول إخفاء الحقيقة".

ولم يقتصر الكتاب على رسالة ترامب، إذ تبيّن أنّ الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون أيضاً كتب تهنئة لإبستين في المناسبة نفسها، جاء فيها: "عيد ميلاد 50 سعيد. مشجّع، أليس كذلك؟ أن تعيش كل هذه السنوات من التعلّم والمعرفة، المغامرة والعمل – ومع ذلك تحافظ على فضول طفل، وعلى الحافز لإحداث تغيير، وعلى دائرة الأصدقاء"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الأميركية.

هذه التطورات تضيف فصلاً جديداً في العلاقة المثيرة للجدل بين ترامب وإبستين، بعدما ظهرا معاً في صور ومناسبات اجتماعية في التسعينيات، وهو ما يستغله خصوم الرئيس اليوم لتقويض مصداقيته مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

 

