على خلفية قضية تشهير... هذا ما سيدفعه ترامب!

8
SEPTEMBER
2025
ثبّتت محكمة استئناف في نيويورك، حكما صادرا بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضى بأن يدفع 83,3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول، على خلفية قضية تشهير مرتبطة باتهامات بالاغتصاب.
     
وفي كانون الأول 2024 دانت هيئة محلّفين ترامب بعدما اعتُبر مسؤولا عن تشويه سمعة كارول، وهي كاتبة سابقة في مجلة Elle، كانت قد اتهمته باغتصابها في تسعينييات القرن الماضي.
     
وقضى الحكم بأن يدفع ترامب 83,3 مليون دولار من بينها 65 مليون دولار كتعويضات عقابية، هدفها ردعه عن الإضرار مجددا بالمدّعية. وتجاوز هذا المبلغ العشرة ملايين دولار التي طالبت بها كارول تعويضا عن الأضرار النفسية والمهنية التي لحقت بها.

 

     
وترامب الذي كان يخوض آنذاك حملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، وصف الحكم بأنه "سخيف" وتعهد باستئنافه. ولكن محكمة الاستئناف اعتبرت مبلغ التعويض معقولا بالنظر إلى "وقائع هذه القضية الصادمة والاستثنائية"، حسبما جاء في قرارها.
     
وتجدر الإشارة إلى أن إليزابيث جين كارول، البالغة من العمر 81 عاما، اتهمت ترامب في العام 2019 باغتصابها في غرفة تبديل الملابس في متجر فاخر بنيويورك العام 1996.

