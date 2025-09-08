الجمعية الوطنية الفرنسية حجبت الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو

A + A -

افادت وكالات اجنبية ان الجمعية الوطنية الفرنسية حجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو. وحجب النواب الفرنسيون اليوم، الثقة عن حكومة بايرو بعد تسعة أشهر فقط على توليه منصبه، بعد تصويت في الجمعية الوطنية دعا إليه رئيس الوزراء وخسره بفارق كبير.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه: "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

وأفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو للوكالة، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته الى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح غد الثلاثاء.