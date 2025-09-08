كبير الخدم يفجر مفاجأة عن هاري وكيت ميدلتون..

A + A -

كشف كبير الخدم السابق للملك تشارلز الثالث، عن مفاجأة تتعلق بالعلاقة القديمة التي جمعت بين الأمير هاري وكيت ميدلتون، مشيرا إلى أنه خلال فترة انفصالها المؤقت عن الأمير ويليام في عام 2007، راوده اعتقاد بأن هناك احتمالًا بأن يتقارب الاثنان عاطفيًا.

قال غرانت هارولد إن الأمير هاري وكيت كانا "متوافقين للغاية" وعلاقتهما كانت ودية، مما دفعه للاعتقاد بإمكانية نشوء علاقة عاطفية بينهما أثناء ابتعاد كيت عن ويليام، وفق ما صرح به لمجلة "Us Weekly".

كما أضاف هارولد: "كانا صديقين مقربين حقًا، ولم أكن لأستبعد أن يرى هاري فيها فرصة مناسبة"، موضحاً أن عودة ويليام إلى كيت أوقفت أي احتمال لمثل هذا التطور في العلاقة.

وكانت العلاقة بين ويليام وكيت بدأت عام 2001 حين التقيا في جامعة سانت أندروز، لكن علاقتهما مرت بتجربة انفصال في عام 2007، دامت قرابة العام، قبل أن يعودا لبعضهما. فيما وصفت كيت هذه المرحلة في مقابلة عام 2010، بأنها كانت تجربة مفيدة، ساعدتها على تعزيز شخصيتها ومعرفة نفسها بصورة أفضل.

إلا أن هارولد أشار إلى أن الأمير هاري لم يتدخل في علاقة شقيقه، بل ساهم بشكل غير مباشر في دفع ويليام نحو المصالحة مع كيت، قائلاً: "أنا متأكد من أنه قال له: أنت مجنون إن لم تعد إليها.. كنا جميعًا نرى أنهما يشكلان ثنائيًا رائعًا".

ورغم قوة الصداقة التي جمعت كيت وهاري في السابق، إلا أن العلاقة بينهما تأثرت بعد مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الحياة الملكية واستقرارهما في كاليفورنيا، ما أدى إلى فتور في التواصل مع العائلة، ومن ضمنها كيت.

لكن هارولد عبر عن اعتقاده بأن الأمير هاري لم يتجاهل مرض كيت بعد إعلان إصابتها بالسرطان في عام 2024، قائلاً: سيكون من الصادم لو لم يفعل، لأنه ليس شخصًا سيئًا.

يذكر أن الخلاف العلني داخل العائلة الملكية بدأ في عام 2020، عندما قرر الأمير هاري وميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية الرسمية. وتفاقمت الأزمة لاحقا بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية الصادمة، والمسلسل الوثائقي الذي بثته منصة نتفليكس، بالإضافة إلى مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل Spare.

وتزوج الأمير هاري وميغان ميركل في عام 2018 وأنجبا الأمير آرتشي (ست سنوات) والأميرة ليليبيت (أربع سنوات) ويعيش الطفلان مع والديهما في مدينة مونتسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعيداً عن الحياة الملكية في المملكة المتحدة.