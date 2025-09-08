living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كبير الخدم يفجر مفاجأة عن هاري وكيت ميدلتون..

8
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف كبير الخدم السابق للملك تشارلز الثالث، عن مفاجأة تتعلق بالعلاقة القديمة التي جمعت بين الأمير هاري وكيت ميدلتون، مشيرا إلى أنه خلال فترة انفصالها المؤقت عن الأمير ويليام في عام 2007، راوده اعتقاد بأن هناك احتمالًا بأن يتقارب الاثنان عاطفيًا.

قال غرانت هارولد إن الأمير هاري وكيت كانا "متوافقين للغاية" وعلاقتهما كانت ودية، مما دفعه للاعتقاد بإمكانية نشوء علاقة عاطفية بينهما أثناء ابتعاد كيت عن ويليام، وفق ما صرح به لمجلة "Us Weekly".

كما أضاف هارولد: "كانا صديقين مقربين حقًا، ولم أكن لأستبعد أن يرى هاري فيها فرصة مناسبة"، موضحاً أن عودة ويليام إلى كيت أوقفت أي احتمال لمثل هذا التطور في العلاقة.

وكانت العلاقة بين ويليام وكيت بدأت عام 2001 حين التقيا في جامعة سانت أندروز، لكن علاقتهما مرت بتجربة انفصال في عام 2007، دامت قرابة العام، قبل أن يعودا لبعضهما. فيما وصفت كيت هذه المرحلة في مقابلة عام 2010، بأنها كانت تجربة مفيدة، ساعدتها على تعزيز شخصيتها ومعرفة نفسها بصورة أفضل.

إلا أن هارولد أشار إلى أن الأمير هاري لم يتدخل في علاقة شقيقه، بل ساهم بشكل غير مباشر في دفع ويليام نحو المصالحة مع كيت، قائلاً: "أنا متأكد من أنه قال له: أنت مجنون إن لم تعد إليها.. كنا جميعًا نرى أنهما يشكلان ثنائيًا رائعًا".

ورغم قوة الصداقة التي جمعت كيت وهاري في السابق، إلا أن العلاقة بينهما تأثرت بعد مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الحياة الملكية واستقرارهما في كاليفورنيا، ما أدى إلى فتور في التواصل مع العائلة، ومن ضمنها كيت.

لكن هارولد عبر عن اعتقاده بأن الأمير هاري لم يتجاهل مرض كيت بعد إعلان إصابتها بالسرطان في عام 2024، قائلاً: سيكون من الصادم لو لم يفعل، لأنه ليس شخصًا سيئًا.

يذكر أن الخلاف العلني داخل العائلة الملكية بدأ في عام 2020، عندما قرر الأمير هاري وميغان ماركل التراجع عن أدوارهما الملكية الرسمية. وتفاقمت الأزمة لاحقا بعد سلسلة من المقابلات التلفزيونية الصادمة، والمسلسل الوثائقي الذي بثته منصة نتفليكس، بالإضافة إلى مذكرات الأمير هاري المثيرة للجدل Spare.

وتزوج الأمير هاري وميغان ميركل في عام 2018 وأنجبا الأمير آرتشي (ست سنوات) والأميرة ليليبيت (أربع سنوات) ويعيش الطفلان مع والديهما في مدينة مونتسيتو بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعيداً عن الحياة الملكية في المملكة المتحدة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout