اختطاف جماعي يهز الجيش الكولومبي.. أكثر من 70 جندياً رهائن في كاوكا

أعلن الجيش الكولومبي، الأحد، أنّ 72 جندياً وقعوا في قبضة مجموعة مسلّحة في مقاطعة كاوكا، جنوب غرب البلاد، وهي منطقة معروفة بانتشار تجارة المخدرات وخضوعها لسيطرة جماعات خارجة عن سلطة الدولة. وأوضح مصدر عسكري لوكالة "فرانس برس" أنّ عملية الاحتجاز جرت "بعد الظهر"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية، في وقت تُعتبر فيه حوادث خطف عناصر الجيش والشرطة أمراً شائعاً في المناطق الكولومبية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة.

الحادثة الأخيرة ليست الأولى من نوعها خلال الأسابيع الماضية، إذ كان وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز قد أعلن في 27 آب عن احتجاز 34 جندياً رهائن في منطقة الأمازون، بعد مواجهات مع فصيل منشق عن حركة "فارك" يُعرف بـ"هيئة الأركان المركزية"، وهو الفصيل الذي رفض اتفاق السلام الموقع مع بوغوتا عام 2016. وأسفرت تلك المعارك آنذاك عن سقوط 10 قتلى من المسلحين وأسر اثنين آخرين.

وبعد يومين فقط، في 29 آب، كشف سانشيز عن إطلاق سراح أكثر من 30 جندياً كانوا قد خُطفوا على أيدي مدنيين مسلحين في منطقة أدغال بجنوب شرق البلاد، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني واستمرار تحديات الدولة في بسط سلطتها على مناطق واسعة من الأراضي الكولومبية.

تأتي هذه التطورات لتسلط الضوء مجدداً على أزمة الأمن المتفاقمة في كولومبيا، حيث تعجز السلطات عن إنهاء نفوذ الجماعات المسلّحة المرتبطة بتجارة المخدرات، وسط تزايد المخاوف من عودة ظاهرة خطف العسكريين إلى واجهة الأحداث.