زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

8
SEPTEMBER
2025
روسيا اليوم: صرح الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى نظيره الروسي فلاديمير بوتين "كل ما أراده" خلال قمتهما في ولاية ألاسكا الأمريكية.

 

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "أي بي سي" الأمريكية، تم نشرها يوم الأحد: "من المؤسف أن أوكرانيا لم تكن حاضرة هناك، لأنني أعتقد أن الرئيس ترامب أعطى بوتين ما أراده. وهو كان يريد لقاء الرئيس ترامب، رئيس الولايات المتحدة كثيرا".

 

وتابع: "وأعتقد أن بوتين حصل على ذلك، وهذا أمر مؤسف"، مضيفا أن "بوتين لا يريد أن يلتقي معي، لكنه يريد أن يلتقي برئيس الولايات المتحدة من أجل استعراض الفيديوهات والصور له هناك"، على حد قوله.

 

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تريد من الولايات المتحدة "المزيد من الضغط على بوتين"، واشتكى من الأوروبيين الذين "يستمرون في شراء النفط والغاز الروسي، وهذا أمر غير عادل"، حسب قوله.

 

ودعا إلى وقف كافة أنواع مشتريات الطاقة من روسيا.

 

وبشأن اللقاء المحتمل مع الرئيس الروسي، قال زيلينسكي إنه "مستعد لأي شكل من اللقاء، سواء كان ثنائيا أو ثلاثيا"، ولكن ليس في روسيا.

روسيا اليوم
{{article.title}}
