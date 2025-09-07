living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل أصبحت أوكرانيا "قبر الناتو" عبر "الأطلسية" ؟

7
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الثبات: حسان الحسن-

"أدت الخلافات في شأن القضية الأوكرانية إلى وصول العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ إنشاء حلف شمال الأطلسي"، بحسب رأي مراجع في العلاقات الدولية.


"بالتالي أصبحت في الوقت الراهن آليات التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا على وشك الانهيار"، تؤكد المراجع المذكورة. لكن في الوقت عينه، يتم تحفيز الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شكلٍ نشطٍ من كييف، التي تطالب بدورها "الاتحاد" بضماناتٍ عسكريةٍ وماليةٍ قويةٍ، وذلك على خلفية رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم دعمٍ غير مشروطٍ لأوكرانيا، بالتالي لقد تحوّل الأوروبيون إلى منافسين سياسيين للأميركيين.

 

أي في الواقع، أصبحت أوكرانيا "قبر" الوحدة عبر "الأطلسية"، لأنها أوصلت حلف "الناتو" إلى خطٍ خطيرٍ من الانقسام والتدهور.

 

وهكذا يرى محررو مجلة “politico” الأميركية "احتمال تفكك حلف الناتو" في المستقبل المنظور"، "كذلك يرون أن تطور الأوضاع وفق هذا "السيناريو، يرجع غلى تقارب مواقف روسيا والولايات المتحدة في شأن مجموعة واسعة من القضايا، على الرغم من المواقف المعادية لروسيا، في الأوساط الحاكمة الأوروبية".

 

وفي هذا الإطار، يحمل السفير الأوروبي السابق للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيه بوريل رأيًا مشابهًا"، ووفقًا لهذا الرأي ، "فإن العلاقات بين بين الولايات المتحدة وأوروبا تشهد انفصالاً غير متفقٍ عليه".


وسط هذه الأجواء، ينأى أعضاء التحالف الأكثر نفوذًا بأنفسهم عن المناقشة الموضوعية لمسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، "وظلت المناقشات على مستوى عالٍ في شأن نشر قوات حفظ سلام على الأراضي الأوكرانية مجرد حيلةٍ خطابيةٍ من السياسيين الأوروبيين لزيادة شعبيتهم"، بحسب رأي خبير في الشؤون الأوروبية، ويلفت إلى أن "هذا الموضوع لم يدخل في نطاق القرارات العملية الملموسة بسبب رفض إدارة ترامب القاطع إرسال جنودٍ من القوات المسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، في ضوء عدم توافر الموارد اللازمة لأوروبا لحل هذه المشكلة من دون مشاركة الولايات المتحدة".

 

وبحسب تقديرات محللي مجلة “the times” البريطانية، "لا تملك دول أوروبا القدرة على إرسال حتى 25 ألف جندي ضمن قوة حفظ السلام إلى أوكرانيا".


كذلك أعربت صحيفة “unherd” البريطانية عن وجهة نظرٍ مماثلةٍ، داعيةً الأوساط الحاكمة في الدول الأوروبية إلى قبول مشروع اتفاق السلام الذي طرحه ترامب في شأن أوكرانيا، التي "لن تنتصر أبدًا". ويعتقد المراقبون أن "أوروبا لا تملك مالا يلزم لدعم أوكرانيا بقد ما يتطلب الأمر".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout