الموت يفجع كيت ميدلتون والأمير ويليام!

A + A -

-

-

-

أعلن قصر باكنغهام أمس الجمعة عن وفاة كاثرين، دوقة كنت.



ولاحقا نشر أمير وأميرة ويلز، وكلاهما يبلغ من العمر 43 عامًا، بيانا عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



كُتبت الرسالة بخط أبيض على خلفية سوداء، وتعلوها الأحرف الأولى المشتركة لاسمَيْ الأمير ويليام والأميرة كيت.

كتبا في إشارة إلى زوج الأميرة الراحلة وأطفالهما الثلاثة: "تعازينا اليوم لدوق كينت وعائلته، وخاصةً جورج وهيلين ونيكولاس". وأضافا: "عملت الدوقة بلا كلل لمساعدة الآخرين ودعمت العديد من القضايا، بما في ذلك من خلال حبها للموسيقى".



"ستكون فردًا نفتقده كثيرًا في العائلة"، هذا ما اختتموه، ووقعوا على الرسالة بالأحرف الأولى من اسميهما "W & C"، مشيرين إلى أن الرسالة جاءت منهم مباشرةً.

وكانت دوقة كينت، التي كانت تبلغ من العمر 92 عامًا وقت وفاتها يوم الخميس الماضي، على صلة بالأمير ويليام وكيت ميدلتون من خلال بطولة ويمبلدون.



واشتهرت الأميرة الراحلة بمواساة الخاسرين في نهائيات ويمبلدون بالمعانقة، وحضرت بطولة التنس مع الأميرة ديانا والأمير ويليام الشاب عام 1994.



الأميرة كيت هي الآن راعية نادي عموم إنكلترا للتنس والكروكيه، وتُقدم بانتظام جوائز البطولة في ويمبلدون، وهي مهمة كان يتولىها سابقًا دوق كينت.



وكانت دوقة كنت أيضًا من بين الحاضرين في حفل زفاف الأمير ويليام والأميرة كيت عام 2011.

(لها)