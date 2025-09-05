living cost indicators
هل خضع بايدن لجراحة لاستئصال خلايا سرطانية؟

5
SEPTEMBER
2025
أفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بأنه خضع في الآونة الأخيرة لعملية جراحية لاستئصال خلايا سرطانية من جلده، وأنه يتعافى جيدا.

والعملية الجراحية تلك شائعة لعلاج حالات سرطان الجلد الأكثر انتشارا.

وتمت العملية بعد أشهر من كشف بايدن (82 عاما) في مايو أنه تم تشخيصه بسرطان البروستاتا. ووصف فريقه المرض بأنه عدواني لكنه حساس للهرمونات، مما يعني أن بإمكانه الاستجابة للعلاج.

وسبق أن خضع بايدن لإجراء لإزالة آفة جلدية خلال فحص طبي روتيني في عام 2023 أثناء ولايته الرئاسية، وتم تحديد الآفة على أنها سرطان الخلايا القاعدية.

وخضعت صحة بايدن الجسدية والذهنية للتدقيق والمتابعة عن كثب خلال فترة رئاسته. وأنهى حملته لإعادة انتخابه بشكل مفاجئ في يوليو 2024، بعد أسابيع من أداء كارثي في مناظرة أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب، مما أثار قلقا واسعا داخل الحزب الديمقراطي.

وكان بايدن أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا حين فاز في انتخابات عام 2020، لكن ترامب (79 عاما) كسر رقم بايدن القياسي العام الماضي عندما فاز في انتخابات الرئاسة.

وقلل بايدن كثيرا من الظهور العام منذ مغادرته منصب الرئيس. وألقى خطابا يدافع فيه عن إدارة الضمان الاجتماعي ضد التخفيضات التي اقترحتها إدارة ترامب.

العربية
