سقوط حافلة تقلّ سيّاحاً في واد: 15 قتيلاً بينهم السائق!

A + A -

قُتِل 15 شخصاً في سقوط حافلة تقل نحو ثلاثين سائحاً محليّاً في منحدر على طريق في وسط سريلانكا بينهم سائقها على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

ولسبب لا يزال مجهولاً اصطدمت الحافلة، التي كانت تسير مساء الخميس، في منطقة إيلا الجبلية على بُعد 130 كيلومتراً شرق العاصمة كولومبو، أولاً بمركبة قبل أن تسقط في الوادي، وفق ما أوضحت الشرطة.

والقتلى هم 14 راكباً وسائق الحافلة. وأفادت حصيلة موقّتة بأنّ لا أجانب بين الضحايا. وأدى الحادث إلى سقوط 16 جريحاً أيضاً.



وهذا الحدث هو الأكثر حصداً للأرواح على الطرقات في سريلانكا منذ أيار/مايو الماضي عندما سقطت حافلة في واد في منطقة كوتمالي في وسط البلاد ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً.

ويقتل نحو ثلاثة آلاف شخص سنويّاً في حوادث مرورية في سريلانكا.