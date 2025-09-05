ترامب ينفذ وعده.. وزارة الدفاع باتت للحرب

A + A -

أعلن البيت الأبيض، يوم امس الخميس، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقّع اليوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة إطلاق اسم "وزارة الحرب" على وزارة الدفاع، في خطوة قال إنها تأتي تنفيذاً لوعد أطلقه أخيراً.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إلى أن ترامب سيعيد التسمية التاريخية للبنتاغون تحت مسمى "وزارة الحرب"، واصفة الخطوة بأنها "إجراء عسكري جديد".

وأوضحت الرئاسة الأميركية في بيان تلقّته وكالة "فرانس برس" أنّ الأمر التنفيذي "يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي (وزارة الحرب) كاسم رسمي لوزارة الدفاع"، على أن يحلّ محلّ التسمية الحالية بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، ولا سيما عبر الكونغرس.

وأضاف البيان أنّ المرسوم يكلّف وزير الدفاع بيت هيغسيث باتّخاذ جميع الخطوات المطلوبة لضمان "تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".

وكان ترامب قد أعلن في نهاية آب عزمه على استعادة التسمية القديمة، التي اعتمدتها الولايات المتحدة منذ العام 1789 وحتى العام 1949، معتبراً أن "اسم الدفاع دفاعي أكثر من اللازم، فيما نريد أن نكون هجوميّين أيضاً".

وبرّر البيت الأبيض هذه الخطوة بالقول إنّ "الرئيس يرى أنّ هذه الوزارة يجب أن تحمل اسماً يعكس قوتها الفائقة وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، مؤكداً أن الهدف هو "فرض السلام من خلال القوة وضمان احترام العالم للولايات المتحدة مجدداً".