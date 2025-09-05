مراسل RT: مقتل 86 فلسطينيا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

A + A -

روسيا اليوم: قال مراسل RT في غزة، مساء يوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي قتل 86 فلسطينيا في القطاع خلال 24 ساعة.

وصرح مراسلنا بأن "مستشفى الشفاء" استقبل 31 جثة، و"المعمداني" 18، فيما وصل "مستشفى الهلال - السرايا" 4 جثث، كما أعلن "مستشفى الأقصى" عن 15 قتيلا، أما "مستشفى ناصر" فقد أبلغ عن وصول 18 جثة.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية، الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 64231، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر الطبية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161583، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات القطاع 338 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار 11699 قتيلا، و49542 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من ضحايا المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 17 قتيلا، والإصابات 174، ليرتفع إجمالي قتلى لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2356 والإصابات إلى 17244.

كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي الوفيات 370 حالة وفاة، من ضمنها 131 طفلا.