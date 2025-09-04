living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استطلاعات رأي: نحو ثلثي الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون

4
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قبل ثلاثة أيام من السقوط المحتمل لحكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يرغب نحو ثلثي الفرنسيين الذين تراجعت ثقتهم بالثنائي الحاكم لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، في استقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق وكالة "فرانس برس".

وبحسب استطلاع للرأي لأودوكسا باكبون لحساب صحيفة "لوفيغارو" المحافظة فإن 64% من الفرنسيين يريدون رئيسا جديدا وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، بدلا من تعيين رئيس وزراء خامس في أقل من عامين. ويدعو 56% منهم إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة لإيجاد حل للأزمة.

وفي استطلاع آخر لفيريان لحساب مجلة "لوفيغارو ماغازين"، أعرب 15% فقط من الفرنسيين عن ثقتهم بالرئيس، في تراجع حاد وغير مسبوق بست نقاط مقارنة بتموز 2025.

وخسر ماكرون أيضا ثقة ناخبيه في الدورة الأولى عام 2022 والذين لم يعد سوى 45% منهم الآن يؤيدونه (-14 نقطة خلال شهر واحد) وهو أدنى مستوى منذ انتخابه للمرة الأولى عام 2017، وفقا لاستطلاع رأي ثانٍ لايلابي لحساب صحيفة Les Échos الاقتصادية.

وقبل أربعة أيام من التصويت في الجمعية الوطنية، يبدو أن مستقبل بايرو على المحك بعدما أعلنت المعارضة أنها لن تصوت الاثنين على الثقة بسبب الحاجة الملحة لخفض الديون.

وليس النواب وحدهم من فقدوا ثقتهم بقدرة رئيس الوزراء على إنقاذ البلاد، إذ تراجعت ثقة الفرنسيين به أيضا، بنسبة 14% (بتراجع نقطتين) وفقا لاستطلاع فيريان. وهذا أدنى مستوى يُسجل لرئيس وزراء على الإطلاق.

أُجري استطلاع أودوكسا باكبون عبر الإنترنت في 3 و4 أيلول على عينة من 1005 أشخاص.

وأُجري استطلاع فيريان عبر الإنترنت من 31 آب إلى 2 أيلول على عينة من ألف شخص أعمارهم من 18 عاما فما فوق باستخدام أسلوب الحصص مع هامش خطأ يراوح بين 1,4 و3,1 نقاط.

أُجري استطلاع رأي ايلابي عبر الإنترنت في 2 و3 أيلول على عينة من ألف شخص تُمثل سكان فرنسا الكبرى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق باستخدام أسلوب الحصص مع هامش خطأ يراوح بين 1,4 و3,1 نقاط.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout